بعد حوار "دنيا الوطن" شاهد: أهالي شارع السكة بالبريج يشتكون من تجمع مياه الأمطار





لمتابعة الحوار كاملاً:























رام الله - دنيا الوطنتسببت الأمطار الغزيرة، التي هطلت على مخيم البريج، بامتلاء شارع السكة، وهو امتداد لشارع صايمة، بالمياه، مما أدى لتجمعها أمام منازل المواطنين القاطنين على امتداد هذا الشارع، وعرقلة سيرهم، مع خشيتهم من دخولها إلى منازلهم.وأرجع الأهالي، سبب تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء، إلى عدم وجود تصريف لهذه المياه، وكذلك إلى عدم تبليط الشارع، بالرغم من مناشدة السكان للبلدية، لرصفه، وإيجاد حل للمشكلة.واشتكى الأهالي من هذه المشكلة، التي اعتبروها كابوساً ينغص عليهم حياتهم، خاصة في فصل الشتاء، الدكتور خالد صافي، الذي يعاني من هذه المشكلة منذ عدة سنوات، كتب على صفحته على (فيسبوك) قائلاً: "هذه ليست افتراءات، هذا هو الواقع، ونناشد الجهات المعنية، بالنظر في واقعنا في فصل الشتاء، حيث نعاني من عدم تصريف مياه الأمطار، وتجمعها في برك تشكل خطورة على منازلنا، حيث نخشى من غرق منازلنا، ونعاني صعوبة في الحركة، وقد خاطبنا البلدية أكثر من مرة ولا حياة لمن تنادي، ونطالب وزارة الحكم المحلي بالتدخل؛ لإنقاذنا من إهمال البلدية لمشكلتنا.بدورها، بلدية البريج، أوضحت في حوار مع "دنيا الوطن" بأنه لا يوجد غرق للشوارع في منطقة حرم السكة، هو شارع ترابي، وقد قامت أطقم البلدية بمعالجته، ومتابعته على مدار الساعة، ولا يوجد أي مشاكل متعلقة بغرق المنازل".وكان رئيس بلدية البريج، محمود عيسى، قال: "بأنه لا يوجد لدينا مشاكل في منطقة البريج، من يتحدث عن الأمر يبحث عن تبليط الشارع، وإمكانات البلدية لا تسمح بذلك، لا يوجد لدينا القدرة لدفع مليون دولار لتبليط هذا الشارع، ولا نملك حتى 100 ألف دولار، فالبلدية تعاني من ظروف قاسية وتدفع 50% من رواتب موظفيها، ما نقدر عليه حالياً الأمور الأساسية كالنظافة، وتوصيل المياه للمواطن، وما يأتينا من مشاريع نضعها في أولوياتنا".