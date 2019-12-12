بعد نشرها عبر (دنيا الوطن).. الرئيس يستجيب لمناشدة المواطن سهيل نشوان
رام الله - دنيا الوطن
استجاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمناشدة المواطن سهيل جمعة نشوان (43 عاماً)، في غزة، والتي نشرت عبر "دنيا الوطن" قبل عدة أيام، وذلك بسبب حاجته للعلاج من مرض السرطان.
وبتعليمات من الرئيس محمود عباس للمناشدة يتوجه اليوم الخميس المواطن نشوان إلى مستشفى المطلع في مدينة القدس بالضفة الغربية لتلقي العلاج اللازم.
وبتعليمات من الرئيس محمود عباس للمناشدة يتوجه اليوم الخميس المواطن نشوان إلى مستشفى المطلع في مدينة القدس بالضفة الغربية لتلقي العلاج اللازم.
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