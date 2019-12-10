رسالة من سهيل نشوان للرئيس عباس من "سرير الموت": أنقذني قبل فوات الأوان

رام الله - دنيا الوطنلم يتبق من عائلة السيد سهيل جمعة نشوان (43 عاماً)، في غزة، سوى زوجته وأطفاله الخمسة، يُصارعون آلامه التي لا تُطاق وحدهم.أصيب نشوان بسرطان في المعدة قبل عامين، وتم علاجه في غزة عبر جرعات من الكيماوي، لكن حالته كانت تزداد سوءاً، فقام الأطباء المُعالجين بتحويله إلى مستشفى المُطلع بالقدس.اكتشف الأطباء بالمُطلع أن الجرعات التي كان يأخذها، قامت بمُفاقمة الأمور، فبدأوا معه خطة علاجية مُغايرة، وعاد إلى قطاع غزة، على أن يستأنف علاجه بالمُطلع لاحقاً.تقول عائلة نشوان لـ"دنيا الوطن": "كان يُفترض أن يخرج إلى المُطلع قبل خمسة أيام، ولكن تم تحويله إلى مجمع الشفاء الطبي بسبب سوء حالته، فقد أُصيب بانسداد كامل في المعدة، ولا يستطيع تناول الماء حتى، وتم تغذيته عبر المحاليل فقط".وأضافت العائلة: "في مجمع الشفاء، قرر الأطباء تأجيل خروجه لمستشفى المُطلع لإجراء عملية عاجلة لإنقاذ حياته تتمثل في تغيير مسار الغذاء، وتم تجهيزه للعملية، لكننا تفاجأنا صباحاً بانسحاب الأطباء وإلغاء العملية، وهاهو يُصارع الموت".ووجه نشوان من سرير المرض مُناشدة للرئيس عباس بأن يُنقذ حياته ويُوعز بإخراجه من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم قبل فوات الأوان.للتواصل/0567737695أو/0599703439