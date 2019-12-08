شؤون فلسطينية

الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تختتمان مشروع فكاك شهادات الطلبة الغارمين

الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تختتمان مشروع فكاك شهادات الطلبة الغارمين
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باختتام مشروع فكاك شهادات (200) من الطلبة الفقراء الغارمين، بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، وتنفيذ جمعية غزي دستك، وأقيم الحفل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، بحضور كل من الدكتور هشام ماضي -نائب عميد الشئون الخارجية في الجامعة الإسلامية، والأستاذ محمد حمدونة -تنمية الموارد في الجامعة الإسلامية، والمهندس هاني ثريا -مدير مكتب جمعية غزي دستك، والمهندس أحمد كردية -قسم تنمية الموارد في الكلية الجامعية، والأستاذ زياد الغريز -رئيس قسم شئون الطلبة في الكلية الجامعية، وجمع من الخريجين المحتفى بهم.

بدوره، قال المهندس ثريا أن جمعية غزي دستيك هي جمعية تركية مكتبها إسطنبول ولها فرع في غزة، وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التنموية في غزة، منوهًا إلى أن الجمعية تعمل على ستة مشاريع في قطاع غزة، وذكر المهندس ثريا أن مشروع فكاك شهادات الطلبة يأتي بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية في الكويت، وتنفيذ جمعية غزة دستك وشكر المهندس ثريا الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية؛ لتعاونهم من خلال تقديم مقترح إطلاق المشروع وتقديم أسماء الطلبة وغيره، مشيرًا إلى أن المشروع ليس الأول لهذا العام والذي يخدم فئة الطلبة.

وفي كلمته عن الكلية الجامعية، رحّب الأستاذ الغريز بالخريجين المحتفى بهم، وأكّد الأستاذ الغريز أن مشروع فكاك شهادات الخريجين من أفضل المشاريع وأكثرها حاجة لطلاب الجامعات في قطاع غزة، ولفت إلى أن الحفل يزيد الجميع سعادة وفرح بجني ثمار الجهود التي بذلت للحصول على التمويل، داعيًا المؤسسات والهيئات الخيرية لتقديم المساعدة لطلبة جامعات غزة.

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