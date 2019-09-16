ثائر المبحوح لا زال يُعاني وعائلته تُجدد المناشدة للوزير الشيخ

وجددت عائلة المبحوح مناشدتها للوزير حسين الشيخ بإنقاذ ثائر الذي ينتظر زوجته وأطفاله عودته إلى المنزل.وكان الشابان قد أُصيبا بجرثومة وبكتيريا نادرة، جراء سباحتهما في بحر غزة الملوث؛ لإنقاذ حالات غرق حدثت آنذاك.للتواصل/0599188181ونشرت "دنيا الوطن" تفاصيل القصة عبر الرابط: