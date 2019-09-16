ثائر المبحوح لا زال يُعاني وعائلته تُجدد المناشدة للوزير الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
سمح الاحتلال الإسرائيلي، بمرور الشاب محمد المبحوح (22 عاماً) فقط للعلاج، ولم يسمح لابن عمه ثائر المبحوح (28 عاماً) بذلك.
وجددت عائلة المبحوح مناشدتها للوزير حسين الشيخ بإنقاذ ثائر الذي ينتظر زوجته وأطفاله عودته إلى المنزل.
وكان الشابان قد أُصيبا بجرثومة وبكتيريا نادرة، جراء سباحتهما في بحر غزة الملوث؛ لإنقاذ حالات غرق حدثت آنذاك.
للتواصل/0599188181
ونشرت "دنيا الوطن" تفاصيل القصة عبر الرابط:
شاهد: دخلا لإنقاذ شابين.. أمعاء "محمد وثائر" تتمزق بسبب بحر غزة الملوث والأطباء عاجزون
سمح الاحتلال الإسرائيلي، بمرور الشاب محمد المبحوح (22 عاماً) فقط للعلاج، ولم يسمح لابن عمه ثائر المبحوح (28 عاماً) بذلك.
وجددت عائلة المبحوح مناشدتها للوزير حسين الشيخ بإنقاذ ثائر الذي ينتظر زوجته وأطفاله عودته إلى المنزل.
وكان الشابان قد أُصيبا بجرثومة وبكتيريا نادرة، جراء سباحتهما في بحر غزة الملوث؛ لإنقاذ حالات غرق حدثت آنذاك.
للتواصل/0599188181
ونشرت "دنيا الوطن" تفاصيل القصة عبر الرابط:
شاهد: دخلا لإنقاذ شابين.. أمعاء "محمد وثائر" تتمزق بسبب بحر غزة الملوث والأطباء عاجزون
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