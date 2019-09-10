عائلة ضحايا بحر غزة "الملوث" تُناشد الوزير الشيخ بالتدخل الفوري لإنقاذهما

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وكانت دنيا الوطن قد نشرت تفاصيل الحادث عبر الرابط التالي:



شاهد: دخلا لإنقاذ شابين.. أمعاء "محمد وثائر" تتمزق بسبب بحر غزة الملوث والأطباء عاجزين









ولم تُفلح جميع أنواع المُسكنات والعلاجات مع الشابين، فتم تحويلهما إلى مستشفى المقاصد بالقدس، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع مرورهما عبر معبر "إيرز" لأسباب أمنية واهية.للتواصل/ 0599188181وكانت دنيا الوطن قد نشرت تفاصيل الحادث عبر الرابط التالي:

رام الله - دنيا الوطنناشدت عائلة الشابين محمد المبحوح (22 عاماً)، وثائر المبحوح (28 عاماً)، وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، بالتدخل الفوري لإنقاذ الشابين من الألم غير المُطاق.ويمكث الشابين في مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، بعدما أُصيبا ببكتيريا عجز الأطباء عن علاجها بسبب بحر غزة الملوث.