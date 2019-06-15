الدكتور عياش يستجيب لمناشدة الطفلة تالا وسيعمل على مساعدتها لتكملة علاجها

رام الله - دنيا الوطناستجاب ممثل السيد الرئيس للجاليات في اوروبا الدكتور محمد عياش لمناشدة الطفلة تالا رشدي السوافيري (8 سنوات) التي تعاني من فشل كلوي ناتج عن المضاعفات منذ ولادتها برُبع كلية فقط، والذي أدى إلى عدم تكوين الكلية اليسرى، وفشل عمل الكلية اليُمنى من الدرجة الرابعة.وبمجرد قراءة عضو المجلس الوطني الفلسطيني د. عياش مناشدة الطفلة تالا وتأثره بمعاناتها وتواصل رئيس تحرير صحيفة "دنيا الوطن " محمد عيسى معه والذي أوضح له حجم معاناتها وحاجتها الماسة لتكملة علاجها على الفور أبدى استجابته وسيعمل على مساعدتها لها خلال الساعات القادمة.وبهذه المناسبة تقدم د. عياش بالشكر الجزيل لصحيفة " دنيا الوطن " وبالأخص رئيس تحريرها محمد عيسى على تسليطها الأضواء على هذه القصص الإنسانية.وكانت "دنيا الوطن " قد نشرت مناشدة للطفلة تالا على الرابط التالي: