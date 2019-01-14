الحاجة "نعيمة" تنتكس صحياً بعد احتفالها بانطلاقة فتح.. ورسالة خاصة من الرئيس عباس

أثارت الحاجة الفلسطينية نعيمة الجوراني (أم العبد) ضجة في الفترة الماضية، حين قررت الاحتفال بذكرى انطلاقة حركة فتح لوحدها، بعد قرار إلغائه رسمياً من الحركة "حقناً للدماء".وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للحاجة الجوراني وهي تحمل راية فتح في يدها، وتضع عصبة الراية على رأسها، وتجوب شوارع رفح، هاتفة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة فتح.لكن الحاجة الجوراني، لم تتوقع أن تحدث لها نكسة صحية إثر سيرها واحتفالها بحركة فتح عبر تجولها في الشارع لمدة 9 ساعات، خاصة أن سنها لم يُسعفها لخوض هذه التجربة.حيث تفاجأ عضو مفوضية إعلام إقليم شرق غزة صالح ساق الله في اتصال روتيني للحاجة (أم العبد) ليطمئن على حالها بأنها في وضع يُرثى له.يقول ساق الله لـ "دنيا الوطن": "اتصلت للاطمئنان عليها، فأخبرتني بأنها مريضة منذ أكثر من يومين ولا تستطيع الحركة، ولا تملك المال للعلاج، ولا يُوجد لديها طعام".تعاطف صالح مع الحاجة الجوراني، وذهب فوراً إلى منزلها برفح، والذي تقطن به لوحدها، يقول: "ذُهلت من وضعها، حيث وجدتها مستلقية على ظهرها وتئن من الألم، وأطرافها زرقاء من شدة البرد، فمنزلها غير مؤهل للسكن الآدمي، لا يوجد لديها طعام، تأكل دقة فقط لمدة يومين، فقمت بتدفئتها وتغطيتها، وذهبت لجارها الشيخ هاني موسى ليُساعدني بوضعها في السيارة، وهاتفت الأخ أبو ماهر حلس وأخبرته بوضعها، وأنني على وشك نقلها إلى المستشفى".وأضاف ساق الله: "وجهني أبو ماهر حلس بنقلها فوراً، والوقوف على احتياجاتها، وأخبرني أنه سيقوم بمهاتفة مستشفى القدس في تل الهوا بغزة؛ لتحضير استقبالها في درجة أولى، وبقي على اتصال مستمر معي إلى أن وصلنا المستشفى".تم عمل اللازم للحجة جوراني في مستشفى القدس، وأكد ساق الله أن حالتها مُستقرة الآن، وأن ما حدث لها نتيجة إصابتها السابقة بغضروف في الظهر منعها من الخروج والحركة لفترة طويلة، لكنها خرجت للاحتفال بحركة فتح ومشت مسافات طويلة لمدة 9 ساعات.وقال ساق الله: "أثناء تواجدها بالمستشفى، وردها اتصال من نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، لإيصال تحيات الرئيس عباس لها، وقمت بتصوير المُكالمة ونشرها عبر فيسبوك".وكشف ساق الله أن موضوع صرف راتب وشقة للحجة الجوراني لا يزال مُعلقاً، حيث رفع تنظيم فتح إقليم غزة، كتاباً للرئيس لم يرد عليه حتى الآن نظراً لتواجده في أمريكا.يُذكر، أن "دنيا الوطن" كانت قد نشرت تفاصيل احتفال الحاجة الجوراني وحدها بانطلاقة فتح، وكشفت حقيقة حصولها على راتب وشقة بمنحة رئاسية عبر الرابط التالي: