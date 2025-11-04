إسرائيل تبحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية السابقة في البحر

رام الله - دنيا الوطنتواصلت، الثلاثاء، عمليات البحث في إسرائيل عن هاتف المدعية العامة العسكرية المستقيلة يفعات تومر يروشالمي، بعد اختفائها لفترة وجيزة الأحد، وسط شكوك الشرطة في أنها ألقت الهاتف عمدًا في البحر.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورًا لعمليات البحث على شاطئ هاتسوك في تل أبيب، وفي مياه البحر صباح الثلاثاء، بعد ساعات من العثور على تومر يروشالمي على قيد الحياة. وأكدت التقارير أن الهاتف لم يُعثر عليه بعد، فيما قالت المدعية السابقة للمحققين إنها لا تتذكر مكانه، في حين تشتبه الشرطة بأنها ربما حاولت إتلاف أدلة مرتبطة بالقضية.وتأتي هذه الأحداث بعد استقالة تومر يروشالمي يوم الجمعة، عقب التحقيق في تسريب فيديو يُظهر اعتداء جنود على معتقل فلسطيني معصوب العينين في مركز سدي تيمان العسكري عام 2024. وأقرت المدعية في رسالة الاستقالة بأن مكتبها القانوني قد زوّد وسائل الإعلام بالفيديو العام الماضي.وفي فبراير الماضي، وُجهت تهم إساءة المعاملة إلى خمسة جنود احتياط، بعد أن أظهر التحقيق أن المعتقل تعرض لجروح خطيرة، بينها كسور في الضلوع وثقب في الرئة.من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن مصلحة السجون ستتصرف بيقظة لضمان سلامة تومر يروشالمي في مركز التوقيف، مؤكدًا على ضرورة إجراء التحقيق بمهنية لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وتشويهًا لسمعة الجيش.وأمرت محكمة تل أبيب بالإبقاء على المدعية العامة السابقة رهن التوقيف الاحتياطي حتى ظهر الأربعاء. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تواجه تومر يروشالمي اتهامات بـالاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام المنصب وإعاقة العدالة وكشف معلومات حساسة.وكان الاتصال بالمدعية العامة السابقة قد فُقد لساعات الأحد، حيث أشارت تقارير إلى تركها رسالة يمكن تفسيرها على أنها رسالة انتحار، لكن الشرطة ترجح أنها اختلقت حادثة اختفائها للتخلص من هاتفها المحمول الذي يحتمل أن يحتوي على معلومات حساسة.