تقرير عبري: إيران تكثف تسليح ميليشيات عراقية استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل

تقرير عبري: إيران تكثف تسليح ميليشيات عراقية استعدادًا لمواجهة محتملة مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
كشف تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إيران زادت دعمها وتسليحها للميليشيات الشيعية في العراق، تحسبًا لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إسرائيل.

وزعم التقرير أن طهران بدأت تحويل مركز ثقل نفوذها العسكري من لبنان وسوريا وقطاع غزة نحو الأراضي العراقية، عقب الضربات التي تعرّض لها ما يُعرف بـ"المحور الموالي لإيران" في تلك المناطق.

وبحسب مصادر عراقية مطلعة، فإن الدعم الإيراني للميليشيات العراقية شمل تزويدها بأسلحة متطورة وتدريبها على تكتيكات جديدة تحت إشراف مباشر من "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني. وتشير المصادر إلى أن إيران تعمل على تهيئة وكلائها في العراق لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إسرائيل في أي صراع مستقبلي، معتبرة أن هذه الميليشيات أصبحت قوة عسكرية هامة تتفوق أحيانًا على الجيش العراقي الرسمي، بينما يتراجع تأثير الحكومة المركزية برئاسة محمد شياع السوداني.

وأضاف التقرير أن الميليشيات العراقية لم تشارك بشكل مباشر في المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، نتيجة الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وإسرائيل على بغداد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى إعادة تموضع طهران الميداني لضمان جاهزية هذه المجموعات لأي مواجهة مقبلة.

يأتي ذلك مع استعداد العراق لإجراء انتخابات برلمانية جديدة الشهر الجاري، لكن مراقبين محليين يشككون في أن تفضي النتائج إلى تغيير فعلي في ميزان القوى بين الدولة والميليشيات المدعومة من إيران، في ظل استمرار تسليحها وتعاظم نفوذها السياسي والعسكري.

