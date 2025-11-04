البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح اللجوء لرئيسة وزراء سابقة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة البيرو، الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك على خلفية منح الأخيرة حق اللجوء لرئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي تواجه محاكمة بتهم المشاركة في محاولة الانقلاب التي قادها الرئيس السابق بيدرو كاستيّو عام 2022.وقال وزير الخارجية البيروفي هوغو دي زيلا في مؤتمر صحافي: "علمنا بشكل مفاجئ أن بيتسي تشافيز، المشتبه في مشاركتها في محاولة الانقلاب، حصلت على حق اللجوء في مقر السفارة المكسيكية بالبيرو. ونظراً لهذا العمل غير الودي، واعتباراً للتدخلات المتكررة للرئيسين المكسيكيين الحالي والسابق في شؤون بلادنا، قررت الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المكسيك اليوم".ويشار إلى أن العلاقات بين ليما ومكسيكو سيتي شهدت توتراً متزايداً منذ عزل كاستيّو، المدرّس السابق المعروف بلقب "أول رئيس فقير للبيرو"، من منصبه في ديسمبر 2022، بعد محاولته حلّ الكونغرس. وشملت التوترات السابقة طرد البيرو للسفير المكسيكي واستدعاء سفيرها في مكسيكو سيتي مؤقتاً بسبب تدخلات مكسيكية في الشؤون الداخلية للبيرو.وكان كاستيّو في طريقه إلى السفارة المكسيكية لطلب اللجوء مع أسرته، إلا أنه تم توقيفه ووجهت له تهم التمرد وإساءة استخدام السلطة، بينما تُلاحق تشافيز في محاكمة بدأت في مارس، بعد أن أُفرج عنها بكفالة.وطلب المدّعون السجن 25 عاماً لتشافيز بتهمة المشاركة في خطة حل الكونغرس، و34 عاماً لكاستيّو، الذي ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.