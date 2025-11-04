دولي

المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم
رام الله - دنيا الوطن
دعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس، الاثنين، إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا إمكانية ترحيل من يرفض العودة، معتبراً أن "الحرب الأهلية في سوريا انتهت".

وجاءت تصريحات ميرتس خلال زيارته مدينة هوسوم شمال ألمانيا، بعد أيام من موقف أكثر تحفظاً لوزير خارجيته يوهان فاديفول خلال زيارة دمشق، حيث قال إن عودة السوريين ممكنة "على نطاق محدود للغاية" نظرًا للدمار الواسع في البنى التحتية بعد 13 عامًا من الحرب.

وقال ميرتس: "لم يعد هناك سبب لطلب اللجوء في ألمانيا"، مضيفًا أن الحكومة الألمانية تسعى لبدء عمليات إعادة السوريين طواعية إلى بلادهم، بالتعاون مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي دعاه ميرتس إلى برلين لمناقشة هذا الملف.

وأضاف المستشار الألماني: "البلاد بحاجة إلى كل القوى المتاحة، لا سيما من السوريين، للمساهمة في إعادة البناء. ومن يرفض العودة يمكن ترحيله بالطبع".

ويعيش في ألمانيا نحو مليون سوري، معظمهم وصلوا خلال موجة الهجرة الكبرى بين 2015 و2016. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن سعيها لطرد السوريين المتورطين في جنح وجرائم.

وتأتي تصريحات ميرتس في ظل تجميد إجراءات طلب اللجوء على السوريين في العديد من الدول الأوروبية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسط انتقادات واسعة داخل حزب المحافظين الألماني الذي ينتمي إليه ميرتس وفاديفول.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية السابقة في البحر

إسرائيل تبحث عن هاتف المدعية العامة العسكرية السابقة في البحر

البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح اللجوء لرئيسة وزراء سابقة

البيرو تقطع علاقاتها مع المكسيك بسبب منح اللجوء لرئيسة وزراء سابقة

المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن &quot;سديه تيمان&quot;

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن "سديه تيمان"

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا &quot;باتت معدودة&quot;

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة

الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة

واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

&quot;فاو&quot; تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

"فاو" تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

منوعات

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

عربي

الحوثيون يتهمون منظمات أممية بإيقاف الدعم الصحي عن مناطق شمال اليمن

الحوثيون يتهمون منظمات أممية بإيقاف الدعم الصحي عن مناطق شمال اليمن

السوداني:وضع السلاح تحت سيطرة الدولة لن ينجح في ظل وجود القوات الأميركية في العراق

السوداني:وضع السلاح تحت سيطرة الدولة لن ينجح في ظل وجود القوات الأميركية في العراق

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض