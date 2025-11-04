المستشار الألماني يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم

رام الله - دنيا الوطندعا المستشار الألماني فريديريش ميرتس، الاثنين، إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مؤكدًا إمكانية ترحيل من يرفض العودة، معتبراً أن "الحرب الأهلية في سوريا انتهت".وجاءت تصريحات ميرتس خلال زيارته مدينة هوسوم شمال ألمانيا، بعد أيام من موقف أكثر تحفظاً لوزير خارجيته يوهان فاديفول خلال زيارة دمشق، حيث قال إن عودة السوريين ممكنة "على نطاق محدود للغاية" نظرًا للدمار الواسع في البنى التحتية بعد 13 عامًا من الحرب.وقال ميرتس: "لم يعد هناك سبب لطلب اللجوء في ألمانيا"، مضيفًا أن الحكومة الألمانية تسعى لبدء عمليات إعادة السوريين طواعية إلى بلادهم، بالتعاون مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي دعاه ميرتس إلى برلين لمناقشة هذا الملف.وأضاف المستشار الألماني: "البلاد بحاجة إلى كل القوى المتاحة، لا سيما من السوريين، للمساهمة في إعادة البناء. ومن يرفض العودة يمكن ترحيله بالطبع".ويعيش في ألمانيا نحو مليون سوري، معظمهم وصلوا خلال موجة الهجرة الكبرى بين 2015 و2016. وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن سعيها لطرد السوريين المتورطين في جنح وجرائم.وتأتي تصريحات ميرتس في ظل تجميد إجراءات طلب اللجوء على السوريين في العديد من الدول الأوروبية، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسط انتقادات واسعة داخل حزب المحافظين الألماني الذي ينتمي إليه ميرتس وفاديفول.