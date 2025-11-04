شؤون فلسطينية

دراسة:أكثر من 3 ملايين سنة من عمر البشر اختفت في الحرب الإسرائيلية على غزة

دراسة:أكثر من 3 ملايين سنة من عمر البشر اختفت في الحرب الإسرائيلية على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قدرت فقدان نحو 3,082,363 سنة من أعمار البشر نتيجة القصف المباشر، مع التركيز الأكبر على المدنيين، بما في ذلك أكثر من مليون سنة حياة للأطفال دون الخامسة عشرة.

وأعد الدراسة البروفسور سامي زهران من جامعة كولورادو والدكتور غسان أبو ستة، الجرّاح الفلسطيني البريطاني في الجامعة الأمريكية في بيروت، واعتمد الباحثان على بيانات رسمية من وزارة الصحة في غزة حتى نهاية يوليو/تموز، تشمل 60,199 شهيدًا من حيث العمر والجنس، دون احتساب الوفيات غير المباشرة الناتجة عن تدمير البنية التحتية أو نقص الغذاء والماء وانهيار النظام الصحي.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للعلاقات الإسلامية (كير)، تعليقًا على الدراسة: "الحديث عن 3 ملايين سنة حياة بشرية مفقودة يعكس حجم الجريمة. أجيال من الأطفال والآباء والعائلات أُبيدت بالكامل، وهي محاولة متعمدة لتدمير شعب بأكمله". وأضاف عوض أن الدراسة تقدم "دليلًا إضافيًا على الكارثة الإنسانية التي خلّفتها حملة الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني"، ودعا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل وضمان المحاسبة الكاملة وفق القانون الدولي.

وتشير تقارير سابقة، بما في ذلك تقرير معهد كوينسي ومشروع "تكلفة الحرب" في جامعة براون، إلى أن الولايات المتحدة قدمت منذ بداية الحرب نحو 21.7 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، رغم القانون الفدرالي الأمريكي الذي يحظر دعم أي وحدة عسكرية أجنبية متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.

يُذكر أن وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر/تشرين الأول جاء بعد أكثر من عامين من الحرب الدامية التي أسفرت عن 68,865 شهيدًا و170,670 جريحًا حسب آخر إحصاء رسمي من وزارة الصحة في غزة، وسط تقديرات تشير إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير.

