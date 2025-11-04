عربي

الحوثيون يتهمون منظمات أممية بإيقاف الدعم الصحي عن مناطق شمال اليمن

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، أن منظمتين أمميتين أوقفتا تقديم الدعم الصحي لمعظم المناطق الواقعة تحت سيطرتها في شمال اليمن.

وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للجماعة، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لها، إن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قررتا وقف الدعم الصحي عن نحو ثلثي المناطق الخاضعة للحوثيين، معتبرة أن ذلك يهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود والأكسجين والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة.

ودعت الهيئة المنظمتين إلى "مراجعة موقفهما فوراً واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين".

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه جماعة الحوثي تحتجز نحو 59 موظفاً تابعين للأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بعضهم منذ سنوات، رغم المطالبات الدولية والإجراءات الأممية للإفراج عنهم.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الجماعة أحالت ملفات عدد من الموظفين المحتجزين إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، بعد أيام من توجيه اتهامات لهم بالتجسس والضلوع في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات الجماعة في أغسطس الماضي.

