إعلام عبري: إسرائيل قد توسع عملياتها بسبب عجز الجيش اللبناني عن مواجهة حزب الله
رام الله - دنيا الوطن
حذرت مصادر إسرائيلية، من أن محاولات حزب الله اللبنانية لإعادة بناء قدراته العسكرية قد تدفع إسرائيل إلى توسيع أنشطتها على الحدود اللبنانية. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يراقب عن كثب تعزيز حزب الله لقوته خصوصاً في مناطق شمال نهر الليطاني وبيروت، في خطوة تراها تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها.

وأشارت المصادر إلى شعور بالإحباط داخل صفوف حزب الله نتيجة عدم قدرته على الرد على الغارات الإسرائيلية الأخيرة، وهو ما قد يغيّر ديناميكيات الرد على أي هجوم محتمل، وفق تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. ولفت التقرير إلى أن الحكومة اللبنانية تُظهر عجزاً في مواجهة نشاطات الحزب، وهو ما يجعل إسرائيل ترى ضرورة الرد المباشر على ما وصفته بـ"الانتهاكات المتزايدة".

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي أن محاولات حزب الله المتزايدة لإعادة بناء قوته تتركز خصوصاً شمال نهر الليطاني، وليس قرب الحدود مباشرة، وأن فرع الاستخبارات حذر خلال الأسابيع الأخيرة من أن الحزب يسعى لاستعادة قدراته العسكرية ومكانته، مع احتمال أن تكون هذه التحركات لأغراض داخلية. وأكدت هآرتس أن الجيش الإسرائيلي سيواجه أي تهديد منذ بدايته، بغض النظر عن دوافع حزب الله، في حين يتجنب الجيش اللبناني المواجهة المباشرة مع عناصر الحزب ولا يقوم بخطوات فعالة لمنعه من إعادة تأهيل نفسه.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار إن أي تصعيد محتمل لن يقتصر على المناطق الحدودية، وأن العاصمة بيروت لا تعد بمنأى عن أي هجوم، مشددين على أن تعزيز حزب الله العسكري، سواء في الشمال أو في بيروت، يشكل تحدياً للقواعد الدولية ومنها القرار الأممي 1701.

وأضافت المصادر أن حزب الله يركز جهوده حالياً على إعادة تأهيل منشآته اللوجستية والتحصينات الميدانية التي تضررت خلال المواجهات السابقة، ونشر وسائل قتالية جديدة في محيط بيروت، وهو ما تعتبره إسرائيل محاولة لتعزيز البنية التحتية العسكرية.

ويأتي التحذير الإسرائيلي في ظل فشل الجهود الدبلوماسية، بما فيها ضغوط الولايات المتحدة على الحكومة اللبنانية لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، في وقت تستمر فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في مؤشر على احتمالية تصعيد محتمل إذا لم يتم ضبط الوضع العسكري للحزب.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضد إسرائيل، فيما حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من تكثيف العمليات العسكرية في الجنوب، مع اتهام حزب الله بـ"اللعب بالنار" والمماطلة اللبنانية في تنفيذ قرارات نزع السلاح.

من جهتها، تتابع الولايات المتحدة الموقف عن كثب وتؤكد دعمها لأي خطوات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة خارج سلطة الدولة اللبنانية، محذرة من عواقب فشل الحكومة اللبنانية في التعامل مع هذه التحديات.

