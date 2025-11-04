الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خمسة صيادين من بحر مدينة غزة.ونقلا عن مصادر محلية، اعتقلت بحرية الاحتلال خمسة صيادين، وجميعهم من سكان مدينة غزة، وهم: الأشقاء محمد ومحمود وأحمد رشاد الهسي، وعلاء رجب الهسي، ومحمد أحمد طلبة.يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.