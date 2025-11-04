ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

رام الله - دنيا الوطنهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوقف التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية المقررة.ووصف ترامب ممداني، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، بأنه "شيوعي" قد يترك المدينة "بدون فرصة للنجاح أو حتى للبقاء". وأضاف أن أي دعم اتحادي سيكون محدوداً إلى الحد الأدنى القانوني فقط في حال فوز ممداني.ويتوجه سكان نيويورك، التي يزيد عدد سكانها على 8.5 مليون نسمة، اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بلديتهم الحادي عشر بعد المئة. وتظهر الاستطلاعات تقدم ممداني بفارق كبير على منافسه الرئيسي، حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.ويعرف ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، بانتمائه للجناح اليساري للحزب الديمقراطي وعضويته في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويقدم برنامجه على أساس سياسات ضبط الإيجارات وتوفير النقل المدرسي ورعاية الأطفال مجاناً، ممولاً من زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات. وإذا فاز، سيكون أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك.من جانبه، دعا ترامب الناخبين إلى دعم كومو بدلاً من التصويت لممداني أو المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، واصفاً الأخير بأنه لا يملك حظوظاً حقيقية في الفوز. وقال ترامب: "سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فليس أمامكم خيار آخر".وتشير تقديرات المشاركة المبكرة إلى تصويت حوالي 735,300 ناخب قبل يوم الانتخابات، وهو عدد يزيد بأربع مرات عن الانتخابات البلدية السابقة عام 2021، ما يعكس حماسة كبيرة أو قلقاً بشأن النتائج. وقد أبدى نحو 800 ألف شخص نيتهم مغادرة المدينة في حال فوز ممداني، وفق استطلاع لشركة "جيه إل بارتنرز"، مع تفضيل 25% إضافيين النظر في مغادرة المدينة، ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خصوصاً أن الأثرياء يدفعون نصف ضرائب دخل المدينة.وشهدت الحملة الانتخابية هجمات كلامية متبادلة بين ترامب وممداني، بالإضافة إلى دعم باراك أوباما الأخير للمرشح الديمقراطي الشاب، في ظل تحذيرات من مغادرة مستثمرين وأثرياء نيويورك خشية سياسات ممداني الضريبية.ويختتم التصويت عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بإقبال كبير على الانتخابات التي تُعد من الأكثر جدلاً في تاريخ المدينة الحديث.