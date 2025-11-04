دولي

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة
رام الله - دنيا الوطن
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بوقف التمويل الفيدرالي عن مدينة نيويورك إذا فاز المرشح الديمقراطي زهران ممداني بمنصب العمدة في الانتخابات البلدية المقررة.

ووصف ترامب ممداني، عبر منشور على منصة تروث سوشيال، بأنه "شيوعي" قد يترك المدينة "بدون فرصة للنجاح أو حتى للبقاء". وأضاف أن أي دعم اتحادي سيكون محدوداً إلى الحد الأدنى القانوني فقط في حال فوز ممداني.

ويتوجه سكان نيويورك، التي يزيد عدد سكانها على 8.5 مليون نسمة، اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس بلديتهم الحادي عشر بعد المئة. وتظهر الاستطلاعات تقدم ممداني بفارق كبير على منافسه الرئيسي، حاكم ولاية نيويورك السابق أندرو كومو، الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ويعرف ممداني، البالغ من العمر 34 عاماً، بانتمائه للجناح اليساري للحزب الديمقراطي وعضويته في منظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويقدم برنامجه على أساس سياسات ضبط الإيجارات وتوفير النقل المدرسي ورعاية الأطفال مجاناً، ممولاً من زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات. وإذا فاز، سيكون أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك.

من جانبه، دعا ترامب الناخبين إلى دعم كومو بدلاً من التصويت لممداني أو المرشح الجمهوري كيرتس سليوا، واصفاً الأخير بأنه لا يملك حظوظاً حقيقية في الفوز. وقال ترامب: "سواء أحببتم أندرو كومو أم لا، فليس أمامكم خيار آخر".

وتشير تقديرات المشاركة المبكرة إلى تصويت حوالي 735,300 ناخب قبل يوم الانتخابات، وهو عدد يزيد بأربع مرات عن الانتخابات البلدية السابقة عام 2021، ما يعكس حماسة كبيرة أو قلقاً بشأن النتائج. وقد أبدى نحو 800 ألف شخص نيتهم مغادرة المدينة في حال فوز ممداني، وفق استطلاع لشركة "جيه إل بارتنرز"، مع تفضيل 25% إضافيين النظر في مغادرة المدينة، ما يثير مخاوف اقتصادية كبيرة، خصوصاً أن الأثرياء يدفعون نصف ضرائب دخل المدينة.

وشهدت الحملة الانتخابية هجمات كلامية متبادلة بين ترامب وممداني، بالإضافة إلى دعم باراك أوباما الأخير للمرشح الديمقراطي الشاب، في ظل تحذيرات من مغادرة مستثمرين وأثرياء نيويورك خشية سياسات ممداني الضريبية.

ويختتم التصويت عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وسط توقعات بإقبال كبير على الانتخابات التي تُعد من الأكثر جدلاً في تاريخ المدينة الحديث.

أخبار ذات صلة

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

ترامب يهدد بوقف التمويل الفيدرالي لنيويورك حال فوز ممداني بعمدة المدينة

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن &quot;سديه تيمان&quot;

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن "سديه تيمان"

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا &quot;باتت معدودة&quot;

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

تركت رسالة انتحار في سيارتها..العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها

تركت رسالة انتحار في سيارتها..العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة

الاحتلال يعتقل 5 صيادين بينهم 3 أشقاء من بحر مدينة غزة

واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

&quot;فاو&quot; تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

"فاو" تحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

منوعات

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

عربي

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري &quot;غير مسبوق&quot; مع حلف الناتو

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو