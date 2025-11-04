واشنطن تضغط على إسرائيل للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، في أعقاب سريان اتفاق وقف إطلاق النار.ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدّدت طلبها من إسرائيل لفتح المجال أمام وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الأوضاع الإنسانية في القطاع، الذي شهد دماراً واسعاً جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة.وأوضح المسؤولون أن واشنطن كانت قد تقدّمت بهذا الطلب منذ مطلع العام الجاري، فيما عبّر الرئيس ترامب، في تصريحات سابقة خلال أغسطس الماضي، عن رغبته في رؤية الصحفيين الأجانب داخل غزة، رغم اعترافه بأن الأوضاع الأمنية ما زالت "صعبة ومعقدة".وأشار أحد المسؤولين الأمريكيين إلى أن بعض مناطق القطاع لا تزال تُعد أكثر خطورة من غيرها، خاصة في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على النصف الشرقي من غزة بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر الماضي، مؤكداً أن بلاده تتابع المسألة لكنها لا تضعها ضمن أولوياتها العاجلة.وفي سياق متصل، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت حكومة الاحتلال، في 23 أكتوبر الماضي، مهلة إضافية مدتها 30 يوماً لتقديم موقفها بشأن السماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، وذلك استجابة لالتماس قدّمته "جمعية الصحافة الأجنبية" منذ عام 2024، للمطالبة بحق الصحفيين في الدخول المستقل لتغطية الأوضاع الميدانية.وخلال جلسة المحكمة الأخيرة، أشار القضاة إلى أن "الظروف في غزة تغيّرت بشكل جذري" بعد وقف إطلاق النار، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على استمرار وجود "مخاطر أمنية كبيرة" تحول دون اتخاذ قرار سريع في هذا الشأن.ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للسماح بوصول وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى القطاع، لتوثيق ما خلّفته الحرب من دمار وانتهاكات بحق المدنيين.