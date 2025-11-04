الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة الخليل وبلدة تفوح غربا.



وذكرت مصادر محلية وأمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد دعيس الحسيني من المدينة، وبشير صلاح ارزيقات من تفوح.



وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وفتشت عدة محلات، لبيع قطع السيارات وعاثت خرابا بمحتوياتها، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.





رام الله - دنيا الوطن