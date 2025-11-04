شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من محافظة نابلس. 

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ييت فوريك، واعتقلت خمسة شبان، وهم: عماد عبد الرازق حنني، ويامن فارس فواز حنني، ومحمد ماجد عفيف حنني، وفايز محمد فايز حنني، وربحي احمد عبد الجليل مليطات، عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها. 

وأشارت المصادر إلى أن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، وحاصرت منزلا في حارة الكعبية، واعتقلت الشاب معاوية أبو زيتون.

كما داهمت تلك القوات عمارة سكنية بمنطقة المساكن الشعبية، واعتقلت الشاب قيس الأشقر، وأحمد كوسا من شارع فطاير بالمدينة. 

أخبار ذات صلة

تفاصيل مشروع القرار الأميركي:قوة دولية تنفيذية في غزة من يناير المقبل حتى نهاية 2027

تفاصيل مشروع القرار الأميركي:قوة دولية تنفيذية في غزة من يناير المقبل حتى نهاية 2027

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

حزب الشعب يستنكر إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى واستمرار الإبادة بحق شعبنا

حزب الشعب يستنكر إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى واستمرار الإبادة بحق شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

الاحتلال يعتقل شابين من مدنية الخليل وبلدة تفوح

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من نابلس

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت ذروتها في ظل مساعيه لإقرار قانون إعدام الأسرى

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت ذروتها في ظل مساعيه لإقرار قانون إعدام الأسرى

منوعات

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

عربي

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري &quot;غير مسبوق&quot; مع حلف الناتو

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو