شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق

رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا في معظم المناطق، شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافا، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأربعاء، حارا في معظم المناطق، شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (7-8) درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافا،ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (4-5) درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

