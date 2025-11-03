بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة



















رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عددٍ من الأسرى عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.ووصل إلى مستشفى شهداء الأقصى خمسة أسرى محرَّرين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد اعتقالٍ دام قرابة عام.وفيما يلي أسماء الأسرى الخمسة المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي:عمر زياد محمد رجب• العمر: 40 عامًا• مكان السكن: بيت لاهيا• مكان الاعتقال: حاجز الإدارة المدنية• أماكن السجن: النقب – سيتيمان• مدة الاعتقال: 11 شهرًا• الحالة الصحية: جيدةمحمود إبراهيم مصباح الشيخ• العمر: 40 عامًا• مكان السكن: غزة – حي الدرج• مكان الاعتقال: حاجز نتسريم• أماكن السجن: النقب – عوفر• مدة الاعتقال: سنة ونصف• الحالة الصحية: جيدةمحمد ياسين أحمد عاشور• العمر: 58 عامًا• مكان السكن: معسكر جباليا• مكان الاعتقال: حاجز الإدارة المدنية• أماكن السجن: النقب – عوفر – سيتيمان• مدة الاعتقال: سنة• الحالة الصحية: جيدةمحمود كنعان شحدة أبو الكاس• العمر: 22 عامًا• مكان السكن: جباليا• مكان الاعتقال: حاجز الإدارة المدنية• أماكن السجن: سيتيمان – النقب• مدة الاعتقال: 11 شهرًا• الحالة الصحية: جيدةخالد عبد العزيز عبد الله صيام• العمر: 30 عامًا• مكان السكن: حي التفاح – غزة• مكان الاعتقال: مستشفى الشفاء• أماكن السجن: عوفر – سيتيمان• مدة الاعتقال: سنة وسبعة أشهر• الحالة الصحية: جيدة