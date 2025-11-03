عربي

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حظي بمتابعة إعلامية عالمية واسعة، إذ تابعه مئات الملايين عبر البث المباشر الذي نقلته آلاف القنوات والمنصات الرقمية، في واحدة من أكبر التغطيات الإعلامية لأي حدث ثقافي خلال العقود الأخيرة.

وأوضح رئيس الهيئة، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الرصد الإعلامي كشف نشر 705 تقارير ومقالات في 215 وسيلة إعلامية كبرى حول العالم، من بينها "واشنطن بوست"، و"بي بي سي"، و"فرانس 24"، و"سي إن إن"، و"DW"، و"فوربس"، و"ناشيونال جيوغرافيك"، مشيراً إلى أن 98% من التغطيات كانت إيجابية واعتبرت الحدث إنجازاً حضارياً غير مسبوق.

وأضاف رشوان أن متابعة ورصد البث التلفزيوني وتطبيقات البث الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت أن معظم القنوات العالمية، بما في ذلك القنوات الإخبارية والسياسية الكبرى، نقلت فترات طويلة من الحفل، فيما قامت عشرات وكالات الأنباء المصورة بتغطيته بعدة لغات، وبعض محطات التلفزيون الكبرى نقلت الحدث كاملاً مع ترجمته للغات الأجنبية.

وأكد أن التغطية الإعلامية الإيجابية على مدار عدة أيام قبل وأثناء وبعد حفل الافتتاح، تابعه أكثر من مليار شخص من مختلف شعوب العالم وثقافاته، وهو ما يمثل مكسباً وطنياً يعزز الصورة الذهنية لمصر دولياً ويشجع السياحة. كما اعتبر رشوان أن هذا الاهتمام العالمي يعكس حالة من السلام والاستقرار والأمن في مصر ضمن محيط إقليمي وعالمي.

وأشار إلى أن الإعلام الدولي اعتبر المتحف رسالة جديدة تؤكد مكانة مصر على الساحة الدولية، وأنها ليست فقط مهد الحضارات بل ركيزة أساسية في صياغة المشهد الثقافي العالمي. ووصف الإعلام العالمي المتحف بأنه "أيقونة معمارية وثقافية" تجمع بين عبق الماضي وروح المستقبل، ويبرز رمزية حضارية وإنسانية، لا سيما بعد العرض الكامل لأول مرة لكنز الفرعون توت عنخ آمون الذي يضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تم اكتشافها داخل مقبرته الأسطورية.

وحول توزيع التغطية الإعلامية دولياً، كشف البيان أن الإعلام الأميركي نشر 63 مادة بنسبة 9%، والإعلام الأوروبي نشر 254 مادة بنسبة 36%، فيما نشرت وسائل الإعلام في دول الجوار 44 مادة بنسبة 6%، والإعلام الآسيوي 132 مادة بنسبة 19%، مع الإشارة إلى دور الإعلام الياباني باعتباره المساهم الرئيسي في تمويل إنشاء المتحف، ونشر الإعلام العربي 194 مادة بنسبة 28%، أما الإعلام الإفريقي فقد نشر 18 مادة معظمها نقلاً عن وكالات أوروبية، بنسبة 3%.

