وزير خارجية تركيا: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة فلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول عقب اجتماع وزاري حول قطاع غزة، أن إسرائيل مطالبة بوقف الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وتحمل مسؤولياتها كاملة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.وأضاف فيدان أن حركة حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية، مشيرًا إلى وجود "بعض المشاكل في تطبيق الاتفاق، حيث تنتهكه إسرائيل بشكل متكرر".وحول القوة الدولية المزمع إرسالها إلى القطاع، أوضح الوزير التركي أن الدول المشاركة ستقرر مشاركة قواتها بناءً على معايير وتعريفات محددة، مؤكّدًا أن المباحثات لا تزال جارية بشأن تشكيل قوة أممية لضمان الاستقرار في غزة.وقال فيدان: "أنقرة ترغب في اتخاذ كل ما يلزم من أجل إحلال السلام، لكنها بحاجة أولًا إلى رؤية إطار عمل مقبول"، مضيفًا أن تركيا تدعم فكرة إدارة غزة من قبل الفلسطينيين أنفسهم.