الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الاثنين، على أن لبنان لا يملك سوى خيار التفاوض لإنهاء التوترات مع إسرائيل، مؤكداً في تصريحات من القصر الجمهوري أن "نهاية كل حرب في العالم كانت التفاوض، ولا يتم مع الأصدقاء أو الحلفاء، بل مع الخصم".

وجاءت تصريحات عون في وقت وجه فيه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تحذيرات جديدة للحكومة اللبنانية، متهمًا السلطات بالمماطلة في نزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب، ومؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بأي تهديد لسكان شمالها، وأن قواتها ستواصل تعزيز الإجراءات الأمنية في لبنان.

وأشار مسؤول إسرائيلي إلى تقديرات تفيد بأن حزب الله بدأ يستعيد قدراته العسكرية، بما في ذلك تهريب مئات الصواريخ القصيرة من سوريا، محذراً من إمكانية قصف الضاحية الجنوبية لبيروت مجدداً في حال عدم نزع سلاح الحركة.

وتواصل إسرائيل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، والذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، شن غارات على مواقع جنوب وشرق لبنان، مستهدفة عناصر حزب الله، رغم أن الاتفاق نص على انسحاب الحركة من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيتها العسكرية وحصر السلاح بالأجهزة الرسمية.

في المقابل، شددت الرئاسة اللبنانية على استعدادها للتفاوض مع إسرائيل، معتبرة أن الغارات شبه اليومية من الجانب الإسرائيلي تشكل عقبة أمام أي اتفاق حقيقي، بينما حث المبعوث الأميركي توم براك على الوصول إلى تفاهم شامل ينهي الأزمة بشكل جذري ويضع أسس اتفاق سلام محتمل بين الطرفين.

