هآرتس:إسرائيل أفرجت عن أسير فلسطيني تعرّض لاعتداء جنسي في سجن "سديه تيمان"

مشاهد من فيديو الاعتداء على الأسير الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
زعمت صحيفة "هآرتس" العبرية، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن معتقل فلسطيني كان محور واقعة اعتداء جنسي وجسدي في سجن "سديه تيمان" جنوب إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن الإفراج عن المعتقل تم ضمن صفقة تهدئة بين إسرائيل وحركة "حماس"، دون الاستماع لشهادته حول ما تعرض له.

جاء ذلك في وقت مددت فيه محكمة تل أبيب، اليوم الاثنين، اعتقال المدعية العامة العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشمالي، لثلاثة أيام، بعد السماح بنشر فيديو الاعتداء الذي أثار موجة استياء داخل إسرائيل وخارجها.

وأقرت تومر يروشمالي في رسالة استقالتها، الجمعة، بأنها أذنت بنشر مواد إعلامية لدحض ما وصفته بـ"الدعاية الكاذبة ضد أجهزة إنفاذ القانون في الجيش"، مؤكدة أن دائرة النيابة العسكرية كانت مسؤولة عن تسريب الفيديو العام الماضي.

وتشير لائحة اتهام النيابة العسكرية الإسرائيلية، الصادرة في فبراير الماضي، إلى أن خمسة جنود احتياط اعتدوا على المعتقل الفلسطيني في 5 يوليو 2024، مما تسبب له بجروح بالغة، تشمل كسوراً في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم، وأجبرته على تلقي العلاج في المستشفى.

وبحسب "هآرتس"، فقد أُبلغ محامو المعتقل بأن الإفراج عنه تم إلى قطاع غزة في إطار اتفاق التهدئة، دون أن يتم التحقيق مع السلطات الإسرائيلية في تفاصيل الاعتداء. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من حركة "حماس" أو المؤسسات الفلسطينية المعنية بحقوق الأسرى.

واتهم الجنود المتورطين في الحادثة باستخدام العنف الشديد، بينما قامت وحدات أخرى بتغطية المشهد بدرع، مما حال دون توثيق كامل ما جرى. وتواصل السلطات الإسرائيلية التحقيق مع الجنود، في حين تواجه تومر يروشمالي تحقيقاً منفصلاً بشأن تسريب الفيديو، وقد أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن البديل عنها سيُعين قريباً.

