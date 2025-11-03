شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان



ويأتي القصف بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا فيها الحكومة اللبنانية إلى "الوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله"، في حين حذّر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن الحزب "يلعب بالنار"، متهماً بيروت بالتقاعس عن نزع سلاح حزب الله.



رام الله - دنيا الوطناستشهد شخص وأُصيب سبعة آخرون، اليوم الاثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في محيط بلدة الشرقية بقضاء النبطية جنوب لبنان، وفق ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية.وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب أن الهجوم نُفذ بواسطة طائرة إسرائيلية مسيّرة، وأسفر عن استشهاد شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.وقالت مصادر لبنانية إن الشهيد هو محمد علي حديد، الذي استُهدف أثناء قيادته مركبته في البلدة، مشيرة إلى أنه "كان قد أُصيب سابقاً في تفجير البيجر".وتُعد هذه الغارة حلقة جديدة في سلسلة الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل على مناطق حدودية في جنوب لبنان منذ أشهر.