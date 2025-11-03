نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

رام الله - دنيا الوطنجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لأي مشاركة تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي من القطاع.وقال نتنياهو خلال لقائه عدداً من كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة، هذا أمر محسوم بالنسبة لنا"، في تأكيد جديد لموقفه الرافض للدور التركي.وجاءت تصريحات نتنياهو عقب تقرير نشرته صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، ذكرت فيه أن المفاوضات بشأن مشاركة قوات تركية في القوة الدولية قد تكتمل بحلول نهاية الأسبوع الجاري. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن أنقرة "ترغب في إرسال عناصر قادرة على المساهمة في جهود الأمن أو مراقبين عسكريين على غرار التجربة اللبنانية"، مضيفة أن تركيا قد ترسل جنوداً لتأمين فرقها الإنسانية العاملة في القطاع.ورجّحت المصادر أن تتألف القوة الدولية من دول متعددة، بينها مصر وباكستان وأذربيجان، على أن تتولى هذه الدول المسؤوليات الأمنية الميدانية، فيما تكتفي تركيا بإرسال ضباط مراقبين رفيعي المستوى.وفي المقابل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، عن أمله في نجاح الاتفاق القائم بشأن غزة، مشيراً إلى أن حركة حماس "تبدو ملتزمة بالاتفاق"، بينما اتهم إسرائيل بـ"عرقلة جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية".وتتعامل إسرائيل بحذر مع التحركات التركية الأخيرة، وسط توجس من مساعي أنقرة لزيادة نفوذها في الملف الفلسطيني، في ظل علاقاتها الوثيقة مع قيادة حركة حماس ومحاولاتها تعديل الموقف الأميركي المساند لإسرائيل.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن مشاركة أي دولة في القوة الدولية "يجب أن تقتصر على الدول التي تعتبرها إسرائيل محايدة"، مشدداً على أن تركيا، "بسبب نهجها العدائي وتصريحات قيادتها"، لا يمكن أن تكون جزءاً من أي ترتيبات أمنية مقبلة في غزة.