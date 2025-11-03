شؤون فلسطينية

نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رفضه القاطع لأي مشاركة تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي التدريجي من القطاع.

وقال نتنياهو خلال لقائه عدداً من كبار ضباط الاحتياط: "لن تكون هناك قوات تركية في قطاع غزة، هذا أمر محسوم بالنسبة لنا"، في تأكيد جديد لموقفه الرافض للدور التركي.

وجاءت تصريحات نتنياهو عقب تقرير نشرته صحيفة "تركيا" المقربة من الحكومة، ذكرت فيه أن المفاوضات بشأن مشاركة قوات تركية في القوة الدولية قد تكتمل بحلول نهاية الأسبوع الجاري. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن أنقرة "ترغب في إرسال عناصر قادرة على المساهمة في جهود الأمن أو مراقبين عسكريين على غرار التجربة اللبنانية"، مضيفة أن تركيا قد ترسل جنوداً لتأمين فرقها الإنسانية العاملة في القطاع.

ورجّحت المصادر أن تتألف القوة الدولية من دول متعددة، بينها مصر وباكستان وأذربيجان، على أن تتولى هذه الدول المسؤوليات الأمنية الميدانية، فيما تكتفي تركيا بإرسال ضباط مراقبين رفيعي المستوى.

وفي المقابل، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات سابقة، عن أمله في نجاح الاتفاق القائم بشأن غزة، مشيراً إلى أن حركة حماس "تبدو ملتزمة بالاتفاق"، بينما اتهم إسرائيل بـ"عرقلة جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية".

وتتعامل إسرائيل بحذر مع التحركات التركية الأخيرة، وسط توجس من مساعي أنقرة لزيادة نفوذها في الملف الفلسطيني، في ظل علاقاتها الوثيقة مع قيادة حركة حماس ومحاولاتها تعديل الموقف الأميركي المساند لإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن مشاركة أي دولة في القوة الدولية "يجب أن تقتصر على الدول التي تعتبرها إسرائيل محايدة"، مشدداً على أن تركيا، "بسبب نهجها العدائي وتصريحات قيادتها"، لا يمكن أن تكون جزءاً من أي ترتيبات أمنية مقبلة في غزة.

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

حزب الشعب يستنكر إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى واستمرار الإبادة بحق شعبنا

وزير خارجية تركيا: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة فلسطينية

هآرتس:إسرائيل أفرجت عن أسير فلسطيني تعرّض لاعتداء جنسي في سجن &quot;سديه تيمان&quot;

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت ذروتها في ظل مساعيه لإقرار قانون إعدام الأسرى

الاحتلال يسلّم جثامين 45 شهيدًا من غزة ضمن صفقة التبادل

3 شهداء برصاص الاحتلال شمال رفح

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري &quot;غير مسبوق&quot; مع حلف الناتو

