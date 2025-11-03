شؤون فلسطينية

الحكم المحلي: المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 ديسمبر تمهيدا للانتخابات

الحكم المحلي: المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 ديسمبر تمهيدا للانتخابات
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أوضح مدير عام الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي باسم حدايدة، اليوم الاثنين، أن المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 كانون الأول/ ديسمبر، حتى إجراء انتخابات المجالس البلدية.

وأضاف حدايدة لـ "وفا"، أنه بناءً على انتهاء الدورة الانتخابية في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتوجب اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بخصوص الهيئات المحلية المنتخبة، والتي انتهت دورتها بمرور 4 سنوات، وبهذا تكون اللجان في المجالس مسيرة للأعمال اعتبارا من 11 الشهر المقبل، وفقا للقانون، وستواصل عملها حتى إجراء انتخابات المجالس البلدية بقرار من مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن وزير الحكم المحلي سامي حجاوي رفع توصية إلى مجلس الوزراء باتخاذ القرار بتحويل المجالس البلدية إلى تسيير أعمال- وفق القانون.

وعن مجالس الهيئات المحلية التي تديرها لجان تسيير أعمال- والتي حُلّت لفقدان الأهلية والنصاب القانوني- ستستمر في أداء مهامها حتى إجراء الانتخابات، ولا يشملها قرار المجالس المنتهية.

وعن إجراء الانتخابات البلدية قال حدايدة، "لا يوجد موعد محدد لإجراء الانتخابات، ونتوقع المصادقة على قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد بعد إقراره من الرئيس محمود عباس".

وأعرب عن أمله في أن تجري الانتخابات القادمة وفقا للقانون الجديد وذلك بعد إقراره.

أخبار ذات صلة

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

بالأسماء:الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزة

حزب الشعب يستنكر إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى واستمرار الإبادة بحق شعبنا

حزب الشعب يستنكر إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى واستمرار الإبادة بحق شعبنا

وزير خارجية تركيا: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة فلسطينية

وزير خارجية تركيا: حماس مستعدة لتسليم حكم غزة للجنة فلسطينية

هآرتس:إسرائيل أفرجت عن أسير فلسطيني تعرّض لاعتداء جنسي في سجن &quot;سديه تيمان&quot;

هآرتس:إسرائيل أفرجت عن أسير فلسطيني تعرّض لاعتداء جنسي في سجن "سديه تيمان"

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

نتنياهو: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بواقعة العثور على جثة مواطن في رام الله

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

الحكومة تحذر من خطر الغرق في المناطق المنخفضة بقطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء

&quot;التعليم العالي&quot; تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية بمجال الدراسات العليا في باكستان

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت ذروتها في ظل مساعيه لإقرار قانون إعدام الأسرى

نادي الأسير: وحشية الاحتلال بلغت ذروتها في ظل مساعيه لإقرار قانون إعدام الأسرى

الاحتلال يسلّم جثامين 45 شهيدًا من غزة ضمن صفقة التبادل

الاحتلال يسلّم جثامين 45 شهيدًا من غزة ضمن صفقة التبادل

3 شهداء برصاص الاحتلال شمال رفح

3 شهداء برصاص الاحتلال شمال رفح

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

منوعات

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

عربي

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

مصر: أكثر من مليار متابع لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

الرئيس اللبناني:لا نملك إلا خيار التفاوض

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

شهيد و7 جرحى في غارة إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري &quot;غير مسبوق&quot; مع حلف الناتو

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو