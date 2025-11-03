الحكم المحلي: المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 ديسمبر تمهيدا للانتخابات

رام الله - دنيا الوطنأوضح مدير عام الإدارة العامة للتشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي باسم حدايدة، اليوم الاثنين، أن المجالس البلدية ستتحول إلى تسيير أعمال اعتبارا من 11 كانون الأول/ ديسمبر، حتى إجراء انتخابات المجالس البلدية.وأضاف حدايدة لـ "وفا"، أنه بناءً على انتهاء الدورة الانتخابية في 11 كانون الأول/ديسمبر المقبل، يتوجب اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بخصوص الهيئات المحلية المنتخبة، والتي انتهت دورتها بمرور 4 سنوات، وبهذا تكون اللجان في المجالس مسيرة للأعمال اعتبارا من 11 الشهر المقبل، وفقا للقانون، وستواصل عملها حتى إجراء انتخابات المجالس البلدية بقرار من مجلس الوزراء.وأشار إلى أن وزير الحكم المحلي سامي حجاوي رفع توصية إلى مجلس الوزراء باتخاذ القرار بتحويل المجالس البلدية إلى تسيير أعمال- وفق القانون.وعن مجالس الهيئات المحلية التي تديرها لجان تسيير أعمال- والتي حُلّت لفقدان الأهلية والنصاب القانوني- ستستمر في أداء مهامها حتى إجراء الانتخابات، ولا يشملها قرار المجالس المنتهية.وعن إجراء الانتخابات البلدية قال حدايدة، "لا يوجد موعد محدد لإجراء الانتخابات، ونتوقع المصادقة على قانون انتخابات المجالس المحلية الجديد بعد إقراره من الرئيس محمود عباس".وأعرب عن أمله في أن تجري الانتخابات القادمة وفقا للقانون الجديد وذلك بعد إقراره.