إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعارض إجلاء عناصر حماس العالقين خلف "الخط الأصفر"

وفي ذات السياق، كشف مصدران أمنيّان إسرائيليان أن إسرائيل قد تسمح لعناصر كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، بالخروج من بعض المناطق العالقين فيها والواقعة تحت سيطرة الجيش إلى داخل مناطق "الخط الأصفر"، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

إلا أن المصدرين أوضحا أن هذا الأمر قد يتم بشرط أن يعبر المقاتلون من دون أسلحتهم.

وفي المقابل، انتقد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذا الاحتمال، وعلّق في منشور على حسابه في منصة "إكس" اليوم الاثنين قائلاً: "سيدي رئيس الحكومة.. هذا جنون تام.. أوقف ذلك فوراً".

ووفقاً للمصادر، وافقت حركة حماس مبدئياً على المقترح، في انتظار ردّ رسمي من الجانب الإسرائيلي، الذي رفض حتى الآن الفكرة واعتبرها محاولة "لتهريب مسلحين من مناطق تخضع للسيطرة الإسرائيلية".وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يواصل "عمليات تمشيط وتطهير شامل" في مناطق شرق رفح وجباليا، مؤكدة أن عدداً من المسلحين لا يزالون يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت الأرض.وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل أيام مقتل أحد جنوده في هجوم استهدف وحدة هندسية شرق رفح، نفذته مجموعة مسلحة استخدمت قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة. وأقرّ الجيش بأن الهجوم وقع داخل منطقة تخضع لسيطرته الكاملة.وردّت إسرائيل على الهجوم بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من القطاع، أسفرت عن استشهاد 104 فلسطينيين، بينهم 42 طفلاً، وتدمير عشرات المنازل وخيم النازحين.