الاحتلال يسلّم جثامين 45 شهيدًا من غزة ضمن صفقة التبادل

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، جثامين عشرات الشهداء من قطاع غزة، في إطار صفقة التبادل الجارية مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال سلّم عبر معبر كيسوفيم وسط القطاع جثامين 45 شهيدًا، نقلها فريق من الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وجاءت هذه الدفعة الجديدة بعد أن سلّمت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس جثث ثلاثة من جنود الاحتلال ضمن الصفقة التي تُنفّذ على مراحل.

و تُعدّ هذه الدفعة السابعة من جثامين الشهداء التي يُفرج عنها الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد الجثامين المستعادة إلى نحو 270، مقابل تسليم المقاومة 20 جثمانًا لجنود إسرائيليين قتلوا خلال الحرب.

وأشارت مصادر طبية إلى أن عدداً كبيراً من الجثامين التي تسلّمتها الطواقم الفلسطينية تظهر عليها آثار تعذيب وتقييد ودهس بالآليات العسكرية، ما صعّب من مهمة التعرف على هوية الشهداء من قبل ذويهم.

وتأتي هذه التطورات ضمن جهود إنسانية متواصلة لتبادل الجثامين بين حركة حماس وإسرائيل، بإشراف الصليب الأحمر.

