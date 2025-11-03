تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو

رام الله - دنيا الوطنرصدت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية تعاونا وصفته بـ"غير المسبوق" بين مصر وحلف الناتو، تمثل في إجراء مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول التحالف تدريبات مشتركة مع مصر.وأفادت الصحيفة بأن مجموعة عمل بحرية تابعة لحلف الناتو أنهت مؤخرا زيارة رسمية إلى ميناء الإسكندرية، بهدف تعميق التعاون الأمني مع القاهرة وتعزيز الأمن البحري في منطقة شرق البحر المتوسط.وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الأوسع التي يبذلها الحلف لتوسيع التعاون مع الدول الشريكة في المنطقة، مع تركيز خاص على دعم الاستقرار والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.وبحسب تقرير نشره موقع "UK Defense Journal"، استندت إليه "يسرائيل هيوم"، فإن المجموعة البحرية، التي تعمل تحت تسمية "NOBLE SHIELD" (الدرع النبيل)، تضم سفنا حربية من إيطاليا وتركيا وكندا، وكانت تحت قيادة أميرال من البحرية الإيطالية.وتركز هذه المجموعة على حماية الجناح الجنوبي لحلف الناتو، وتندرج ضمن إطار التعاون المعروف باسم "حوار البحر المتوسط"، الذي تشارك فيه مصر منذ نحو ثلاثة عقود.وخلال الزيارة، نفذت القوات البحرية التابعة للناتو تدريبات مشتركة مع البحرية المصرية ركزت على تحسين الاتصالات العملياتية بين الأساطيل، والدفاع ضد التهديدات غير المتماثلة، وضمان حرية الملاحة عبر الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.كما شمل التعاون تدريبات على الاستجابة للتهديدات البحرية في بيئة معقدة ومتغيرة، في إطار الاستعداد المستمر لحلف الناتو للحفاظ على حرية الحركة في الفضاء البحري.ويبرز مشاركة مصر في هذه الزيارة والتدريبات التزامها بالتعاون الإقليمي ودورها المحوري في تعزيز الأمن البحري في البحر المتوسط.وتأتي زيارة الإسكندرية لتؤكد أهمية الحوار الأمني بين المناطق، والحاجة إلى بلورة مواقف مشتركة لمواجهة التحديات البحرية، مثل التهريب والقرصنة والوجود العسكري لقوى معادية. ويواصل الناتو جهوده لتعزيز هذا النوع من التعاون مع شركائه في الشرق الأوسط، سعيا إلى المساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن على المدى الطويل في المنطقة.