إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن "سديه تيمان"

رام الله - دنيا الوطناعتقلت السلطات الإسرائيلية المدعية العامة العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشالمي، اليوم الاثنين، على خلفية تسريب فيديو يظهر الاعتداء الجنسي والجسدي على أسير فلسطيني في معتقل "سدي تيمان" العسكري جنوب إسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي قدمت استقالتها يوم الجمعة، عرقلت التحقيقات المتعلقة بتسريب الفيديو. وفي خطاب الاستقالة، حملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية".ويُظهر الفيديو المسرب، الذي سجّلته كاميرا مراقبة في أغسطس 2024، جنودًا يعتدون على أسير فلسطيني، ويشكلون حوله جدارًا بدروعهم لإخفاء الاعتداء. وقد نقل المعتقل لاحقًا إلى المستشفى بعد إصابته بجروح وكسور، في حين نفت النيابة حدوث اعتداء جنسي، رغم توجيه اتهام إلى خمسة جنود احتياط بشأن الحادث.وبدأت الشرطة تحقيقًا لتحديد ما إذا كان موظفون في مكتب المدعي العسكري متورطين في تسريب الفيديو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق جنائي في الأمر. وسبق أن كشفت صحيفة "هآرتس" في فبراير 2025 عن لائحة اتهام ضد الجنود الخمسة، تضمنت تفاصيل عن ضرب الأسير مما تسبب له بإصابات خطيرة، بما في ذلك كسر في الأضلاع وتمزق داخلي في المستقيم.واكتسبت القضية اهتمامًا واسعًا بعدما اختفت تومر-يروشمالي لساعات طويلة الأحد، وتركزت عمليات البحث على شاطئ تل أبيب بعد العثور على سيارتها فارغة ورسالة وداع، أشارت فيها إلى تحملها المسؤولية عن أي مواد صُدرت للصحافة، ورجحت وسائل الإعلام فشلها في محاولة الانتحار ،حيث تمكنت الشرطة لاحقًا من العثور عليها بصحة جيدة.وشغلت تومر يروشمالي منصب المدعية العامة العسكرية منذ 2021، وتستعد حالياً للاستجواب بتهم تتعلق بعرقلة التحقيق، إفشاء مواد سرية، وشهادة كاذبة، فيما أثار الفيديو المسرب جدلاً واسعًا داخل إسرائيل، واعتبره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ربما أخطر هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها"، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.وتشهد السجون الإسرائيلية احتجاز أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، ويعانون بحسب من سوء معاملة وإهمال طبي، وسط انتقادات واسعة لظروف الاحتجاز والتعامل مع الأسرى.