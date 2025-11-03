ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"، في تصريحات أُدلي بها خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس" الأميركية.ورداً على سؤال حول إمكانية شن الولايات المتحدة حرباً على فنزويلا، قال ترامب: "أشك في ذلك. لا أعتقد ذلك". لكنه أكد على أن أيام مادورو كرئيس "معدودة"، مضيفاً: "يمكنني القول نعم. أعتقد ذلك".وتتهم واشنطن نظام مادورو بتحويل فنزويلا إلى دولة مخدرات، والتعاون مع عصابات كولومبية لتصدير المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا من خلال ما يُعرف بـ"كارتل الشمس"، الذي يُزعم أنه يضم مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.ورغم ذلك، نفى ترامب الأسبوع الماضي اتخاذ قرار بشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، مؤكداً أن الإجراءات الأميركية تركز على مكافحة تهريب المخدرات وليس على توجيه ضربة عسكرية مباشرة.في المقابل، تتوسل فنزويلا إلى موسكو وبكين للحصول على دعم عسكري، بما في ذلك صواريخ ورادارات وطائرات متطورة، وسط تعزيز واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم قرب السواحل الفنزويلية، إلى جانب سفن حربية وصواريخ متقدمة. كما أرسلت الولايات المتحدة سفينة حربية مزودة بصواريخ إلى ترينيداد وتوباغو، على بعد نحو 10 كيلومترات من فنزويلا.ومنذ عدة أسابيع، تنفذ القوات الأميركية عمليات ضد قوارب سريعة قبالة السواحل الفنزويلية يُشتبه في تهريبها للمخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل عشرات الأشخاص.بدوره، نفى مادورو تورط بلاده في تهريب المخدرات، واعتبر أن الإجراءات الأميركية ضد فنزويلا تهدف لتبرير حرب وتغيير النظام، والاستيلاء على ثرواتها النفطية الهائلة، مشيراً إلى أن التوترات تعود جزئياً إلى احتياطيات فنزويلا الضخمة من النفط والغاز، حيث تمتلك أكبر احتياطي نفطي ورابع أكبر احتياطي غاز في العالم.من جهة أخرى، عمدت إدارة ترامب إلى مضاعفة المكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، لتصل إلى 50 مليون دولار، كجزء من استراتيجية الضغط السياسي والاقتصادي على النظام الفنزويلي.