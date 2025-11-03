حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

رام الله - دنيا الوطنأدان حزب الشعب الفلسطيني المجازر المروّعة والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع بحق المدنيين العزل في مدينتي الفاشر وبارا ومناطق أخرى في كردفان ودارفور.واكد الحزب على أن ما جرى ويجرى في السودان والذي ذهب ضحيته ولازال عشرات الالاف من ابناء الشعب السوداني الشقيق، هو نتاج لصراعات داخلية عنيفة ارتباطا بمصالح أجنحة الرأسمالية الطفيلية داخل البلاد، ونتيجة لغياب سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، وضمن مخطط إقليمي ودولي إمبريالي يستهدف إضعاف الدولة السودانية وتفكيكها ونهب ثرواتها.وعبر الحزب عن أمنياته بالاستقرار والامن والسلام للشعب السوداني الشقيق، وأن تستجيب جميع الأطراف للدعوات المطالبة بالوقفٍ الفوري لإطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية وفتح الممرات الإنسانية إلى الفاشر ودارفور وبارا وكردفان ومناطق النازحين وصولاً لوقف اتون الحرب الاهلية المستعرة وتحقق السلم الأهلي في السودان الشقيق .كما دعا الحزب إلى تدخل دولي عاجل من قبل مجلس الأمن لضمان أمن وحياة المدنيين الأبرياء الذين يقتلون بوحشية وبدم بارد .