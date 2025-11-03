الكنيست الإسرائيلي يصادق على "قانون إعدام أسرى فلسطينيين" بالقراءة الأولى

رام الله - دنيا الوطنصادقت لجنة "الأمن" في الكنيست الإسرائيلي،اليوم الاثنين ،على مشروع "قانون إعدام أسرى فلسطينيين"،بالقراءة الأولى تمهيدا للتصويت عليه الأربعاء المقبل.وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.ومن المتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون إلى الهيئة العامة للكنيست، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من كتاب قوانين دولة إسرائيل، وينشر في "السجلات" بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.