باحث: الاحتلال الإسرائيلي دمّر 74% من أبراج الاتصالات ونصف الشبكة العامة في غزة

رام الله - دنيا الوطنكشف الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر، أن الاحتلال الإسرائيلي دمّر نحو 74% من أبراج الاتصالات و50% من الشبكة العامة في قطاع غزة، ما شكل ضربة قاسية للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، بعدما حولت إسرائيل البنية التحتية للاتصالات والإنترنت إلى أهداف عسكرية مباشرة منذ بداية الحرب.وأوضح أبو قمر أن هذا الاستهداف الممنهج تسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت 2.6 مليار دولار، شملت تدمير الأصول والمنشآت والمعدات، إضافة إلى فقدان آلاف الوظائف في مجالات العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. وأدى ذلك إلى شلل شبه كامل في البنية التقنية للقطاع وقطع الاتصالات داخليًا وخارجيًا.وأشار الباحث إلى أن الواقع الرقمي في غزة يعكس اتساع الفجوة التكنولوجية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي، إذ تعتمد غزة على شبكات الجيل الثاني فقط، بينما يُمنع إدخال تقنيات الجيلين الثالث والرابع، مما يعيق التطوير التكنولوجي ويقلّص فرص الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.وأكد أبو قمر أن إسرائيل استهدفت خلال شهور الحرب أكثر من 580 برجًا خلويًا وشبكات ألياف ضوئية رئيسية، ما أدى إلى شل الخدمات الطارئة وإيقاف تدفق المعلومات والإعلام المستقل، ضمن سياسة وصفها بـ"العزل الرقمي كسلاح". وأضاف أنه تم توثيق أكثر من 15 حالة انقطاع شامل أو جزئي للاتصالات في غزة.وتابع: "اقتصادياً، يمثل هذا التدمير تهديدًا استراتيجياً لمستقبل الاقتصاد الفلسطيني، إذ تشكّل الاتصالات العمود الفقري للأنشطة التجارية والخدماتية، وتسبّبت في تعطيل آلاف المشاريع الناشئة وتراجع التجارة الإلكترونية التي كانت متنفسًا للاقتصاد تحت الحصار".