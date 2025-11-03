ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

رام الله - دنيا الوطناستبعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، فكرة تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى، رغم طلب كييف لهذه الصواريخ لاستخدامها في الحرب مع روسيا، وإقرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن تزويد أوكرانيا بها لن يؤثر سلباً على المخزون الأميركي.ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله إنه "لا يفكر جدياً في تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك"، وأضاف أنه قد يغير رأيه في المستقبل، لكنه شدد على أنه لا يريد "التخلي عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا". وتأتي تصريحاته بعد لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، الذي حاول خلاله الحصول على صواريخ توماهوك لضرب مواقع استراتيجية داخل روسيا، بما في ذلك منشآت الطاقة والبنية التحتية.وصواريخ توماهوك، التي يبلغ مداها نحو 1600–2500 كيلومتر، قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو، ما يجعلها أحد أكثر الأسلحة حساسية في ترسانة الولايات المتحدة.ويشير تقرير لشبكة "سي إن إن" إلى أن قرار ترامب جاء بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حذر من أن إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا "لن يغير الوضع في أرض المعركة، لكنه سيضر بالعلاقات الأميركية الروسية بشكل جوهري".وعلى الرغم من تحفظ ترامب، أكد مسؤولون أميركيون أن البيت الأبيض لديه خطط جاهزة لتسليم الصواريخ حال صدور القرار النهائي، فيما أبدى البنتاغون استعداده لدعم أوكرانيا بأسلحة متقدمة.وتشير تقديرات سابقة إلى أن المخزون الأميركي يضم نحو 4150 صاروخ توماهوك، استخدمت الولايات المتحدة منها عشرات الصواريخ في عمليات خارجية، فيما تشير وثائق الميزانية الأخيرة إلى شراء 22 صاروخاً فقط خلال العام الماضي، مع تخصيص 57 صاروخاً فقط لميزانية الجيش الأميركي لعام 2026.ويُعد هذا التردد في اتخاذ القرار انعكاساً لحساسية استخدام صواريخ بعيدة المدى في النزاع الأوكراني، لما قد يترتب عليه من تبعات عسكرية وسياسية، لا سيما على العلاقات الأميركية الروسية، وسط استمرار الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.