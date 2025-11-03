الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو غدا الثلاثاء حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء، يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (7-8) درجات مئوية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.