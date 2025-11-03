شؤون فلسطينية

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا إلى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الثلاثاء حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (7-8) درجات مئوية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في أريحا والأغوار وجافًا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي (6-7) درجات مئوية، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة المباشرة خلال ساعات الذروة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

الكنيست الإسرائيلي يصادق على "قانون إعدام أسرى فلسطينيين" بالقراءة الأولى

بحبح: "حماس" أبدت انفتاحًا على نزع سلاحها الثقيل وواشنطن لاتمانع الاحتفاظ بالأسلحة الفردية

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

باحث: الاحتلال الإسرائيلي دمّر 74% من أبراج الاتصالات ونصف الشبكة العامة في غزة

نازحون يلجأون إلى منزل ياسر عرفات المدمر في غزة..صور

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

ترامب: الهدنة في غزة "صلبة".. وأستطيع نزع سلاح حماس بسرعة إذا أردت

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

استشهاد أسير من جنين داخل السجون الإسرائيلية يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81

"اليونيسيف": أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

صحيفة أميركية: حماس تضع 3 شروط للموافقة على القوة الدولية في غزة

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو

أكثر من 70 ألف نازح منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر

الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف 42 سيدة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا