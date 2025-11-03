زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مناطق شمال أفغانستان، مركزه قرب مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين وتدمير مئات المنازل.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومتراً، وشعر به السكان في مناطق بعيدة، بما في ذلك العاصمة كابل، مشيرة إلى أن الزلزال قد يتسبب بخسائر بشرية كبيرة، وفق نظام الإنذار المبكر (بيجر) الذي يصنف الزلازل وفق تأثيرها المتوقع.وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية سمنغان، سميم جوياندا، إن الحصيلة الأولية بلغت 7 قتلى و150 مصاباً، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع العدد إلى 20 قتيلاً وما يزيد على 320 مصاباً، مؤكدة أن المستشفيات المحلية، بما فيها مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، تستقبل الجرحى والقتلى، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض.وأفاد المسؤولون المحليون بأن الزلزال دمر 5230 منزلاً في 49 قرية بولايات بلخ وسمنغان، كما ألحق أضراراً بمناطق مقدسة، بينها جزء من المسجد الأزرق في مزار شريف. وتواصل الفرق الطبية وسيارات الإسعاف الوصول إلى المواقع المتضررة، وسط خشية من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.وشهدت أفغانستان خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الزلازل المدمرة نظراً لموقعها عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. ففي أغسطس الماضي، أدى زلزال بقوة 6 درجات شرق البلاد إلى مقتل أكثر من 2200 شخص، فيما شهد تشرين الأول/أكتوبر 2023 زلزالاً بقوة 6.3 درجات ضرب ولاية هرات في غرب البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل.وأشار خبراء الزلازل إلى أن شمال شرقي أفغانستان شهد منذ العام 1900 نحو 12 زلزالاً بقوة تفوق سبع درجات، ما يجعل المنطقة عرضة لمثل هذه الكوارث بشكل متكرر.ونشرت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعمليات الإنقاذ، تظهر الجهود المبذولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض وإزالة الحطام الناتج عن تدمير المباني.