دولي

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجات، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مناطق شمال أفغانستان، مركزه قرب مدينة مزار شريف في ولاية بلخ، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين وتدمير مئات المنازل.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 28 كيلومتراً، وشعر به السكان في مناطق بعيدة، بما في ذلك العاصمة كابل، مشيرة إلى أن الزلزال قد يتسبب بخسائر بشرية كبيرة، وفق نظام الإنذار المبكر (بيجر) الذي يصنف الزلازل وفق تأثيرها المتوقع.

وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية سمنغان، سميم جوياندا، إن الحصيلة الأولية بلغت 7 قتلى و150 مصاباً، قبل أن تعلن السلطات المحلية ارتفاع العدد إلى 20 قتيلاً وما يزيد على 320 مصاباً، مؤكدة أن المستشفيات المحلية، بما فيها مستشفى أبو علي سينا في مزار شريف، تستقبل الجرحى والقتلى، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المحاصرين تحت الأنقاض.

وأفاد المسؤولون المحليون بأن الزلزال دمر 5230 منزلاً في 49 قرية بولايات بلخ وسمنغان، كما ألحق أضراراً بمناطق مقدسة، بينها جزء من المسجد الأزرق في مزار شريف. وتواصل الفرق الطبية وسيارات الإسعاف الوصول إلى المواقع المتضررة، وسط خشية من ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وشهدت أفغانستان خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الزلازل المدمرة نظراً لموقعها عند تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية. ففي أغسطس الماضي، أدى زلزال بقوة 6 درجات شرق البلاد إلى مقتل أكثر من 2200 شخص، فيما شهد تشرين الأول/أكتوبر 2023 زلزالاً بقوة 6.3 درجات ضرب ولاية هرات في غرب البلاد، أسفر عن مقتل أكثر من 1500 شخص وتدمير أو تضرر أكثر من 63 ألف منزل.

وأشار خبراء الزلازل إلى أن شمال شرقي أفغانستان شهد منذ العام 1900 نحو 12 زلزالاً بقوة تفوق سبع درجات، ما يجعل المنطقة عرضة لمثل هذه الكوارث بشكل متكرر.

ونشرت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعمليات الإنقاذ، تظهر الجهود المبذولة لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض وإزالة الحطام الناتج عن تدمير المباني.

أخبار ذات صلة

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن &quot;سديه تيمان&quot;

إسرائيل: اعتقال المدعية العسكرية المستقيلة على خلفية تسريب فيديو سجن "سديه تيمان"

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا &quot;باتت معدودة&quot;

ترامب: أيام مادورو كرئيس لفنزويلا "باتت معدودة"

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

اعتقال مسؤول إسرائيلي بارز وزوجته في قضية فساد

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

ترامب يستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك رغم ضوء أخضر من البنتاغون

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب شمال أفغانستان ويخلف عشرات القتلى والمصابين

إسرائيل: التعرف على هوية رفات المحتجزين الثلاثة بينهم العقيد أساف حمامي

إسرائيل: التعرف على هوية رفات المحتجزين الثلاثة بينهم العقيد أساف حمامي

تركت رسالة انتحار في سيارتها..العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها

تركت رسالة انتحار في سيارتها..العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

حزب الشعب الفلسطيني يدين المجازر في مدينة الفاشر بالسودان ويدعو لتدخل دولي لإيقافها

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

أسعار صرف العملات والمعادن في فلسطين

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها بحدود 6 درجات

استشهاد أسير من جنين داخل السجون الإسرائيلية يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81

استشهاد أسير من جنين داخل السجون الإسرائيلية يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81

&quot;اليونيسيف&quot;: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

"اليونيسيف": أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

صحيفة أميركية: حماس تضع 3 شروط للموافقة على القوة الدولية في غزة

صحيفة أميركية: حماس تضع 3 شروط للموافقة على القوة الدولية في غزة

منوعات

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

فجر السعيد تكشف عن تدهور حالتها الصحية

زينة تنفي شائعة زواجها

زينة تنفي شائعة زواجها

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

عربي

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري &quot;غير مسبوق&quot; مع حلف الناتو

تقارير إسرائيلية: تعاون عسكري مصري "غير مسبوق" مع حلف الناتو

أكثر من 70 ألف نازح منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر

أكثر من 70 ألف نازح منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر

الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف 42 سيدة

الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف 42 سيدة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا