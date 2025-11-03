إسرائيل: التعرف على هوية رفات المحتجزين الثلاثة بينهم العقيد أساف حمامي

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الاثنين، انتهاء إجراءات التعرف على هوية المحتجزين الثلاثة الذين تسلّم جثامينهم من قطاع غزة مساء الأحد عبر الصليب الأحمر، وبينهم العقيد أساف حمامي، الذي يُعد أرفع ضابط إسرائيلي كان أسيراً لدى كتائب القسام.وأوضح الجيش في بيان، أنه تم استعادة جثامين كلٍّ من العقيد أساف حمامي، والنقيب عومر ناوطرة، والرقيب أول عوز دانيئيل.من جانبه، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الأحد، بأن "إسرائيل تسلّمت عبر الصليب الأحمر نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قُتلوا، حيث نُقلت الجثامين من داخل القطاع إلى قوات الجيش وجهاز الشاباك، ومن هناك إلى إسرائيل لاستكمال الفحوصات الرسمية".وتأتي عملية التسليم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، الذي ينص على تبادل الجثامين بين إسرائيل وحركة حماس، بإشراف أطراف دولية، في إطار تنفيذ بنود إنسانية متزامنة من الاتفاق.