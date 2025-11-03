شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس والخليل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد الفتى جميل عاطف حنني (17 عاماً) متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها مساء الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.ووفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب حنني برصاص حي في منطقة الصدر أثناء الاقتحام، ونُقل على وجه السرعة إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، حيث أُعلن عن استشهاده بعد ساعات من محاولات إنقاذه.وفي حادث منفصل، استُشهد الشاب أحمد ربحي الأطرش فجر اليوم، برصاص أحد المستوطنين قرب مدخل مدينة الخليل الشمالي. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطن أطلق النار مباشرة على الأطرش وأصابه في رأسه أثناء وجوده بمحاذاة الطريق الالتفافي في منطقة رأس الجورة.وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المكان لتقديم الإسعاف، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيداً، قبل أن تُنقل جثته لاحقاً بعد استدعاء عائلته للتعرف عليه، إلى جهة غير معلومة.