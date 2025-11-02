تركت رسالة انتحار في سيارتها..العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد ساعات من اختفائها





وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد أمر بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للعثور عليها على وجه السرعة، حيث شاركت قوات كبيرة من الشرطة ومروحية في عمليات البحث، بعد العثور على سيارتها فارغة و وجود رسالة انتحار تركتها فيها، وسط تقديرات غير رسمية رجحت أنها قامت بإنهاء حياتها.



وأوضحت الرسالة التي تركتها تومر-يروشالمي أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مواد صدرت للصحافة، وأن قرار استقالتها الذي قدمته يوم الجمعة الماضي لرئيس الأركان إيال زامير نابع من هذا الالتزام بالمسؤولية،فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون المدعية العسكرية فشلت في الانتحار.



وشغلت تومر-يروشالمي منصب المدعية العسكرية الرئيسية منذ عام 2021، وقدمت استقالتها بعد يومين من وضعها إجازة. و من المقرر أن تُستجوب قريباً بتهم تتعلق بعرقلة سير التحقيق، وإفشاء مواد سرية، وشهادة كاذبة، وذلك إثر تسريب فيديو يوثق اعتداءً جنسيًا وجسديًا على أسير فلسطيني في معتقل سديه تيمان. وفي رسالة استقالتها، أقرت بموافقتها على تسريب الفيديو بهدف "رد الدعاية الكاذبة" ضد النيابة العسكرية المتعلقة بتحقيقات مقاتلي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.