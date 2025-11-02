الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، في مقر إقامته في القاهرة، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير.



وشكر الرئيس عباس نظيره الكولومبي، على شجاعته ومواقفه المبدئية وعلى مواقف بلاده الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، والتي تعكس احترامها لمبادئ القانون الدولي وأهمية تكريس حقوق الشعوب في تقرير مصيرها دون استثناء.



وأكد الرئيس التزام دولة فلسطين بتطوير العلاقات الفلسطينية- الكولومبية في شتى المجالات، ومقدما الشكر للمساعدات الإنسانية ولإعادة الإعمار التي ترغب كولومبيا ان تقدمها للشعب الفلسطيني.



بدوره، أكد الرئيس الكولومبي دعم بلاده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية، وتحقيق السلام الشامل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.



وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح.



رام الله - دنيا الوطن