شؤون فلسطينية

حماس توافق على خروج عناصرها من خلف "الخط الأصفر" عبر ممرات آمنة

حماس توافق على خروج عناصرها من خلف "الخط الأصفر" عبر ممرات آمنة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات مكثفة تجري حاليًا بين الوسطاء وحركة حماس وإسرائيل بهدف التوصل إلى تفاهم يضمن خروج مقاتلي الحركة من المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة،وفقا لقناة الجزيرة.

وأوضحت المصادر أن الجهود تتركز على تأمين ممرات آمنة لخروج المقاتلين لتفادي أي احتكاك ميداني محتمل مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في تلك المناطق.

وبحسب المصادر، تنص المبادرة المطروحة على أن يتم نقل المقاتلين عبر سيارات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن ممرات محددة ومؤمنة مسبقًا، وبإشراف مباشر من الجهات الوسيطة.

وأكدت المصادر أن الوسطاء حصلوا على موافقة حماس بشأن الترتيبات الخاصة بخروج المقاتلين العالقين، في حين تنتظر هذه الجهود موافقة إسرائيل النهائية لاستكمال تنفيذ المبادرة.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن الإدارة الأميركية أبلغت حركة حماس بأن أمامها 24 ساعة لإجلاء عناصرها من المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر"، وهو الشريط الذي تسيطر عليه إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن إسرائيل تعتزم، بعد انقضاء المهلة، "فرض وقف إطلاق النار بالقوة"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف أي مواقع تابعة لحماس داخل تلك المناطق في حال عدم انسحاب عناصرها.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن مسلحين لا يزالون يتحصنون في أنفاق ومواقع تحت الأرض داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية في غزة، مؤكدًا أن القوات تعمل على "تطهير شامل ومنهجي" لتلك المناطق لضمان خلوّها من أي نشاط مسلح.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء الماضي، مقتل أحد جنوده في هجوم استهدف وحدة هندسية عاملة في حي الجنينة شرق رفح، موضحًا أن القتيل البالغ من العمر 37 عامًا يخدم في قوات الاحتياط ويقطن مستوطنة نيريا بالضفة الغربية.

ووفق تحقيق أولي، فقد تعرضت الوحدة الإسرائيلية لهجوم منسق استخدمت فيه قذائف "آر بي جي" ونيران قناصة نفذه مسلحون خرجوا من نفق قريب، وأشار الجيش إلى أن الهجوم وقع داخل منطقة "الخط الأصفر" التي تعد تحت السيطرة الإسرائيلية، لكنه أقرّ بأن عناصر مسلحة ما زالت تتحصن في جيوب صغيرة وتنفذ منها هجمات متفرقة.

ويُعد هذا ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع في رفح، إذ قُتل جنديان إسرائيليان قبل أيام في عملية مماثلة. وبينما تؤكد إسرائيل مسؤولية الحركة عن تلك الهجمات، تنفي حماس أي علاقة بها، مشددة على التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار.

ورداً على الهجوم الأخير، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة ، ما أدى إلى استشهاد 104 فلسطينيين، بينهم 42 طفلاً، وتدمير عشرات المنازل وخيام النازحين.

أخبار ذات صلة

قطر:القوة الدولية في غزة ستكون داعمة والسلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولية الأمن

قطر:القوة الدولية في غزة ستكون داعمة والسلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولية الأمن

استشهاد أسير من جنين داخل السجون الإسرائيلية يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81

استشهاد أسير من جنين داخل السجون الإسرائيلية يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 81

&quot;اليونيسيف&quot;: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

"اليونيسيف": أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

حماس توافق على خروج عناصرها من خلف &quot;الخط الأصفر&quot; عبر ممرات آمنة

حماس توافق على خروج عناصرها من خلف "الخط الأصفر" عبر ممرات آمنة

صحيفة أميركية: حماس تضع 3 شروط للموافقة على القوة الدولية في غزة

صحيفة أميركية: حماس تضع 3 شروط للموافقة على القوة الدولية في غزة

انتشال جثث 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بينهم العقيد آساف حمامي

انتشال جثث 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بينهم العقيد آساف حمامي

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

&quot;اليونيسيف&quot;: أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

"اليونيسيف": أكثر من مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

الرئيس يجتمع مع نظيره الكولومبي

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

حزب الشعب يحذر من اعتبار خطة ترامب بديلاً لقرارات الشرعية الدولية

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

المجلس الوطني:اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين لا يعفيها من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

تجويع وضرب وحرمان من الاستحمام.. الأسرى يواجهون ظروفاً صعبة في سجن &quot;مجيدو&quot;

تجويع وضرب وحرمان من الاستحمام.. الأسرى يواجهون ظروفاً صعبة في سجن "مجيدو"

منوعات

&quot;ناسا&quot; ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

"ناسا" ترد على تشكيك كيم كارداشيان: الهبوط على القمر حدث بالفعل

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

إعلامية لبنانية تعلن إصابتها مجددًا بمرض السرطان وتودع المشاهدين بطريقة مؤثرة

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

النيابة تحقق في بلاغ ضد رحمة محسن بعد تسريب فيديوهات خادشة للحياء

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب &quot;خطيئة كبرى&quot;

الفنان عباس أبو الحسن يشعل الجدل: الإنجاب "خطيئة كبرى"

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

كاريس بشار تدافع عن شكران مرتجى بعد انتقادها الأوضاع في سوريا

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

الحوثيون يفرجون عن عارضة الأزياء انتصار الحمادي بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال

غدًا.. انطلاق مسلسل &quot;كارثة طبيعية&quot; بطولة محمد سلام

غدًا.. انطلاق مسلسل "كارثة طبيعية" بطولة محمد سلام

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ&quot;التطبيل&quot;

سلاف فواخرجي : أنا متهمة بـ"التطبيل"

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

محمد رمضان: شعرت بحب عائلة ترامب لمصر والعرب

انطلاق الموسم السادس من &quot;The Voice&quot; بمفاجآت وأصوات جديدة

انطلاق الموسم السادس من "The Voice" بمفاجآت وأصوات جديدة

عربي

الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف 42 سيدة

الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف 42 سيدة

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

الحكومة السورية: نريد شراكة قوية جداً مع أميركا

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

حبس وزير التربية الليبي بتهم الإهمال والإضرار بالمصلحة العامة

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً

المبعوث الأميركي: لا سلام بين لبنان وإسرائيل ما دام سلاح حزب الله قائماً