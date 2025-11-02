انتشال جثث 3 محتجزين إسرائيليين في غزة بينهم العقيد آساف حمامي





وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المنطقة التي أجرت فيها حماس عملية البحث تقع شرق خان يونس، داخل حدود الخط الأصفر، وأن المستوى السياسي الإسرائيلي صادق مسبقاً على دخول طواقم الحركة إلى تلك المنطقة لإجراء عمليات انتشال أسرع من تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي.



يُشار إلى أن حركة حماس أعادت حتى الآن جثث 17 محتجزاً من أصل 28 كانت محتجزة لديها، بينهم 15 إسرائيلياً وتايلاندي ونيبالي.



ولا تزال جثث 10 إسرائيليين آخرين تم نقلهم إلى قطاع غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر داخل القطاع، إلى جانب جثة جندي إسرائيلي قُتل في حرب 2014.



وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار، تعيد إسرائيل جثث 15 فلسطينياً استشهدوا خلال الحرب مقابل كل جثة إسرائيلية تستلمها من حماس.



رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر في حركة حماس، الأحد، عن انتشال ثلاث جثث يُعتقد أنها تعود لمحتجزين إسرائيليين داخل قطاع غزة،وفقا لقناة "العربية".وقالت المصادر إن فرق البحث التابعة للحركة تمكنت من "انتشال جثة العقيد الإسرائيلي آساف حمامي من شرق خان يونس"، مشيرة إلى أن حمامي كان يشغل منصب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.