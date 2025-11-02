دولي

الجيش الإسرائيلي يسحب السيارات الصينية من ضباطه خشية التجسس

رام الله - دنيا الوطن
بدأ الجيش الإسرائيلي تنفيذ خطة لسحب السيارات الصينية من ضباطه، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الأركان، إيال زامير، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر الأمنية المرتبطة باحتمال تسرب معلومات حساسة عبر أنظمة هذه المركبات.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، الأحد، أن القرار جاء بعد توصيات من الأجهزة الأمنية، التي عبّرت عن "قلق حقيقي من احتمال التجسس أو نقل بيانات حساسة إلى خوادم خارجية"، بسبب التجهيزات التقنية المتطورة في بعض المركبات الصينية.

وبحسب التقرير، سيتم تنفيذ القرار على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بسحب السيارات من الضباط الذين يشغلون مناصب أمنية حساسة أو يتعاملون مع معلومات سرية، بينما تشمل المرحلة الثانية جميع الضباط الذين يمتلكون سيارات من هذا النوع، على أن تُستكمل العملية بشكل كامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويُقدَّر عدد المركبات التي سيجري سحبها بنحو 700 سيارة، معظمها من طراز CHERY التي كان قد تم تخصيصها للضباط ذوي العائلات الكبيرة، نظرًا لكونها سيارات عائلية ذات سبعة مقاعد.

وأوضحت مصادر أمنية أن بعض المركبات الصينية تحتوي على أنظمة مدمجة تشمل كاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار وتقنيات اتصال يمكنها، وفقًا للتقديرات، نقل البيانات تلقائيًا إلى خوادم خارجية من دون علم المستخدم أو المستورد المحلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي متسقًا مع توجهات مشابهة في عدد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين حظرتا دخول المركبات الصينية إلى المناطق الأمنية الحساسة خشية استغلالها في عمليات تجسس إلكتروني.

