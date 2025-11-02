شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,865، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت الصحة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,670، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة، جثامين 7 شهداء (منهم 3 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الركام، وشهيد متأثرا بجروحه).

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان.

