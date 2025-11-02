شهيد برصاص الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن، ظهر اليوم الأحد، بنيران طائرة مسيرة تابعة للاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.ومنذ صباح اليوم، يتعرض الحي المذكور وحي الزيتون إلى عمليات نسف طالت عددا من المنازل.ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,664.كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 226 شهيدا و594 مصابا، وجرى انتشال 499 جثمانا.