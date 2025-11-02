انتشال جثماني شهيدين من أنقاض منزل بحي تل الهوى

رام الله - دنيا الوطنانتشلت طواقم الإنقاذ، ظهر اليوم الأحد، جثماني شهيدين، من بين أنقاض منزل يعود لعائلة "آل الحداد" إثر قصف سابق لطائرات الاحتلال الحربية لحي تل الهوى غرب مدينة غزة.ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,858، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 170,664.كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 226 شهيدا و594 مصابا، وجرى انتشال 499 جثمانا. كما تم استلام جثامين 30 شهيدا من الاحتلال ليرتفع إجمالي جثامين الشهداء التي تم استلامها إلى 225 جثمانا.